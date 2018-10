Mexique: l'ouragan Willa rétrogradé en catégorie 3

L'ouragan Willa, qui se dirige vers le nord-ouest du Mexique depuis le Pacifique, a légèrement perdu de sa puissance mardi matin, repassant en catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson, ont annoncé les météorologues mexicains et américains.

À 10 h locales (11 h, heure de l'Est), l'ouragan se trouvait à 55 km des côtes mexicaines, avec des vents pouvant atteindre 205 km/h. Il progressait à une vitesse de 9 km/h, selon le dernier bulletin du Centre américain des ouragans (CNH).

« Willa est désormais un ouragan de catégorie 3 », a indiqué le service météorologique mexicain (SMM).

Lundi, l'ouragan avait été classé quelques heures en catégorie 5-la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson-avant de perdre un peu de sa puissance et d'être rétrogadé en catégorie 4 dans la soirée.

L'ouragan était attendu sur les côtes mexicaines mardi, entre l'après-midi et la soirée, au sud de l'État de Sinaloa (ouest), à la frontière avec l'État de Nayarit, tous deux placés en « alerte orange » par les autorités et où les écoles restaient fermées mardi.

Selon les météorologues mexicains, à l'approche de Willa, le temps était couvert et légèrement pluvieux au sud de l'État de Sinaloa, tandis que les États plus méridionaux de Colima et Jalisco étaient touchés par de fortes pluies.

L'ouragan Willa devrait frapper le continent dans une zone peuplée de petites localités. À 100 km au nord se situe néanmoins le port de Mazatlan, qui compte 50000 habitants.

À Mazatlan, de rares touristes admiraient la mer déchaînée, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans les hôtels, du personnel s'affairait à protéger les installations avec des sacs de sable et des panneaux de bois, tandis que la population se rendait dans les supermarchés pour faire le plein d'eau potable.

« Nous faisons le plein de provisions pour la famille, de l'eau en bouteille, des aliments qui ne périssent pas ou qui peuvent se manger rapidement », a expliqué à l'AFP Roberto Carlos, un ouvrier de 45 ans.

Aux conséquences de Willa pourraient s'ajouter celles d'une autre tempête tropicale, Vicente, qui s'apprête à toucher les côtes mexicaines plus au sud, dans les États de Michoacan et Guerrero.

En septembre, au moins 15 personnes ont péri dans des crues soudaines liées aux fortes pluies dans les États de Sinaloa et Michoacan.

La semaine dernière, 11 personnes sont décédées à Oaxaca (sud), dont sept enfants, à cause des intempéries.