PHOTO ESA ALEXANDER, REUTERS

Une personne fume devant le parlement sud-africain, lors de la célébration annuelle des victoires d’Adoua et de Salt River, au Cap. Évènement important du rastafarisme et du mouvement panafricain, la victoire des Éthiopiens sur les Italiens à Adoua (Éthiopie), le 1er mars 1896, est survenue 386 ans après avec la victoire des Khoïkhoï sur les Portugais à Salt River (Afrique du Sud), le 1er mars 1510. On célèbre donc souvent les deux ensemble.