PHOTO VALERIA FERRARO, ASSOCIATED PRESS

Au même endroit et à la même heure, un an plus tard : des survivants et des proches de victimes ont prié lundi là où un bateau de migrants avait chaviré, le 26 février 2023, non loin de la côte de Steccato di Cutro, à la pointe sud de l’Italie, tuant au moins 94 migrants.