(Washington) Les États-Unis ont dévoilé jeudi des chefs d’accusation portés contre plusieurs oligarques russes, à deux jours du deuxième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Agence France-Presse

« Le département de la Justice s’engage plus que jamais à couper les flux de fonds illégaux qui alimentent la guerre de Poutine et à tenir pour responsables ceux qui continuent de la permettre », a déclaré le procureur général dans un communiqué.

Merrick Garland annonce ainsi plusieurs mesures prises par son bureau « pour mener des poursuites » et « saisir les actifs » de ces éléments clés pour le Kremlin et l’armée russe.

De New York à la Floride, en passant par l’État de Géorgie et Washington, des poursuites ont été lancées contre plusieurs oligarques, dont Andreï Kostin.

Le patron de VTB, la deuxième plus grosse banque russe, est accusé entre autres de blanchiment d’argent et d’avoir contourné les sanctions pour l’entretien de deux « superyachts », évalués ensemble à plus de 135 millions de dollars selon le département américain de la Justice.

Les États-Unis et l’Union européenne ont appliqué une batterie de sanctions contre Moscou depuis le déclenchement de la guerre consécutive à l’invasion russe en Ukraine le 24 février 2022.

Le président américain Joe Biden a également promis d’annoncer vendredi des sanctions « majeures » contre la Russie en réponse à la mort la semaine dernière en prison d’Alexeï Navalny, opposant principal du Kremlin.