(Sanaa) Une délégation de houthis a discuté jeudi, lors d’une visite à Moscou, de la « nécessité d’intensifier les efforts pour faire pression » sur les États-Unis et Israël pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, selon un porte-parole de ces rebelles yéménites.

Agence France-Presse

Cette visite survient dans un contexte régional très tendu où, en marge du conflit entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, les États-Unis et le Royaume-Uni ont récemment mené des frappes contre des positions des houthis, accusés de perturber le commerce mondial en multipliant les attaques contre les navires en mer Rouge et dans le golfe d’Aden.

Le porte-parole des houthis, Mohammed Abdelsalam, a écrit sur X (anciennement Twitter) que sa délégation avait rencontré dans l’après-midi à Moscou le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov.

Les deux parties ont discuté de la « nécessité d’intensifier les efforts internationaux pour exercer une pression sur les États-Unis et Israël afin de mettre fin » à la guerre dans la bande de Gaza et d’« acheminer de l’aide humanitaire plutôt que de militariser la mer Rouge », a dit M. Abdelsalam.

Le conflit à Gaza a été déclenché par une attaque sans précédent du mouvement palestinien en Israël le 7 octobre.

De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a « fortement condamné » les frappes américaines et britanniques lors des discussions avec les houthis, estimant qu’elles étaient « capables de déstabiliser la situation régionale ».