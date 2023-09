(Genève) L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est inquiétée mercredi de « tendances préoccupantes » concernant la COVID-19 à l’approche de l’hiver dans l’hémisphère Nord, appelant à amplifier la vaccination et la surveillance du virus.

Agence France-Presse

Bien que les données sur la COVID-19 soient limitées parce que de nombreux pays ont cessé de les communiquer, « nous constatons toujours des tendances inquiétantes concernant la COVID-19 à l’approche de la saison hivernale dans l’hémisphère Nord », a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse en ligne.

« Les décès augmentent dans certaines régions du Moyen-Orient et d’Asie, les admissions dans les unités de soins intensifs sont en hausse en Europe et les hospitalisations augmentent dans plusieurs régions », a-t-il déclaré.

Mais seuls 43 pays, soit moins d’un quart des 194 États membres de l’OMS, ont signalé des décès à l’agence, et 20 seulement ont fourni des informations sur les hospitalisations, a-t-il ajouté.

« Nous estimons qu’il y a actuellement des centaines de milliers de personnes hospitalisées pour COVID-19 », a déclaré Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’agence sanitaire des Nations Unies pour la COVID-19.

« C’est inquiétant, car nous allons connaître des mois plus froids dans certains pays : les gens auront tendance à passer plus de temps ensemble à l’intérieur, et les virus qui se transmettent par voie aérienne comme la COVID-19 en profiteront », a-t-elle déclaré.

Étant donné que la grippe et le VRS – le virus de la bronchiolite – circulent également, Mme Van Kerkhove a insisté sur l’importance des tests et de la vaccination.

Bien qu’il n’existe actuellement pas un seul variant dominant dans le monde, le sous-variant d’Omicron EG.5 est en augmentation, a précisé le Dr Tedros.

Quelques cas du sous-variant BA.286 – qui porte un grand nombre de mutations – ont désormais été détectés dans 11 pays, a-t-il détaillé, ajoutant que l’OMS le « surveille de près pour évaluer sa transmissibilité et son impact potentiel ».

Selon Maria Van Kerkhove, les données préliminaires suggèrent que les vaccins existants offriront une protection contre le BA.286.

La principale préoccupation de l’OMS concerne le nombre insuffisant de personnes à risque aujourd’hui vaccinées.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé les plus vulnérables à ne pas attendre pour recevoir une dose de rappel.

« La hausse des hospitalisations et des décès montre que la COVID-19 est là pour rester et que nous continuerons à avoir besoin d’outils pour le combattre », a-t-il déclaré.