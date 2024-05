Anatomie d’un génocide

Elle a beau recevoir des menaces et des insultes, rien n’arrête la juriste Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens. Depuis des mois, elle est sur toutes les tribunes pour dénoncer haut et fort les atrocités commises en Palestine et implorer la communauté internationale et la société civile de ne pas détourner le regard.