Équateur

Une attaque armée fait cinq morts et huit blessés

(Quito) Au moins cinq personnes ont été tuées et huit blessées dimanche quand trois hommes ont ouvert le feu à l’intérieur d’une maison à Guayaquil, une des villes les plus touchées par la criminalité et le narcotrafic en Équateur, a annoncé la police.