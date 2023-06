PHOTO DIRK WAEM, AGENCE FRANCE-PRESSE

Un hélicoptère bombardier d’eau survole une zone touchée par un incendie de forêt dans les Hautes Fagnes, en Belgique, non loin de la frontière avec l’Allemagne. Plus de 170 hectares de végétation sont partis en fumée dans un incendie qui s’est déclaré dans la soirée de lundi et qui pourrait être d’origine humaine.