Cameroun

Une trentaine de femmes kidnappées par des séparatistes anglophones

(Yaoundé) Une trentaine de femmes ont été enlevées, selon les autorités, par des rebelles indépendantistes il y a près de quatre jours dans l’ouest du Cameroun, ensanglanté depuis plus de six ans par un conflit entre séparatistes de la minorité anglophone et forces de l’ordre.