PHOTO JUSTIN TALLIS, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des voyageurs achètent des billets de métro avant de participer à la journée annuelle « No Trousers On The Tube » (balade en métro sans pantalon) dans le métro de Londres, en Angleterre. Cette journée, au cours de laquelle les participants montent au hasard dans les voitures de métro en plein hiver, est désormais célébrée dans plus de 60 villes du monde entier.