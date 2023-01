Guerre en Ukraine, jour 314

Poutine ordonne un cessez-le-feu les 6 et 7 janvier, nouvelles armes pour Kyiv

(Kyiv) Le président russe Vladimir Poutine a ordonné jeudi un cessez-le-feu en Ukraine pour le Noël orthodoxe des 6 et 7 janvier, première trêve d’ampleur depuis le début de l’invasion il y a près d’un an, fustigé par Kyiv qui dénonce « hypocrisie » et volonté de gagner du temps.