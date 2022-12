PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des travailleurs s’apprêtent à hisser la fameuse boule du Nouvel An au sommet du One Times Square, à New York. Pièce maîtresse des célébrations du 31 décembre, la structure géodésique est composée de 192 triangles de cristal Waterford, fait 3,7 m de diamètre et pèse plus de cinq tonnes.