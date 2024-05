(Paris) Au diapason d’autres pays européens, la France va presser Xi Jinping d’user de son influence sur la Russie pour contribuer à une résolution de la guerre en Ukraine lors de la tournée européenne du dirigeant chinois début mai, mais sans grand espoir d’avancée, selon des analystes.

Joëlle GARRUS Agence France-Presse

Le président chinois doit atterrir à Paris dimanche, avant d’enchaîner des étapes en Serbie puis en Hongrie.

Crises internationales, enjeux commerciaux, climat et même échanges culturels : les dossiers sont nombreux sur lesquels Paris « entend renforcer le dialogue au plus haut niveau » avec la deuxième économie mondiale. Cependant, l’enjeu-clé sera de « rappeler que pour l’Europe, le premier sujet avec la Chine est son positionnement sur l’Ukraine », pointe-t-on à Paris.

« Ce n’est pas l’intérêt de la Chine aujourd’hui d’avoir une Russie déstabilisatrice de l’ordre international […] Il faut donc travailler avec la Chine pour construire la paix », a souligné le président français Emmanuel Macron dans un entretien à The Economist.

En avril, le chancelier allemand Olaf Scholz a également demandé à Xi Jinping d’agir pour une « paix juste ».

« Voué à l’échec »

C’était déjà « la priorité revendiquée et officielle » d’Emmanuel Macron lors de sa visite en Chine il y a un an, rappelle à l’AFP Marc Julienne, le directeur du centre Asie de l’Institut français des relations internationales. « L’idée était de convaincre la Chine de […] faire entendre raison [au président russe] Vladimir Poutine. C’était voué à l’échec. »

« La France, l’Union européenne attendent qu’il use de son influence sur la Russie, mais Xi Jinping n’a rien à offrir sur l’Ukraine », abonde un ancien diplomate européen.

PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le président chinois Xi Jinping

« Sur l’Ukraine, la Chine n’a rien fait », constate M. Julienne, sinon de proposer en février 2023 un texte en 12 points pour « la recherche d’un règlement politique de la crise ukrainienne » qui a fait long feu.

La Chine proclame sa neutralité et n’a jamais condamné l’invasion russe de l’Ukraine.

Elle est toutefois accusée par Washington de fournir une aide cruciale à la Russie dont elle est, selon le secrétaire d’État Antony Blinken, « le premier fournisseur de machines-outils, micro-électronique, semi-conducteurs explosifs qui sont essentiels à la fabrication de missiles et munitions, ainsi que d’autres composants à double usage que Moscou utilise pour renforcer son industrie de défense ».

Pékin rejette les accusations, affirmant respecter les règles d’exportation.

Le président Macron devrait néanmoins évoquer des « inquiétudes » sur « l’activité de certaines entreprises de Wuhan qui pourraient participer directement ou contribuer de manière significative à l’effort de guerre russe », selon son entourage.

« Contrer l’Occident »

Pékin apporte également un soutien de poids à l’économie russe. Le volume des échanges bilatéraux a augmenté de près de 30 % en 2022, une tendance qui s’est accrue en 2023, selon Alice Ekman, de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (IESUE).

Les importations de pétrole russe en Chine ont bondi de 55 % entre mai 2021 et mai 2022, Moscou devenant alors le premier fournisseur de pétrole de la Chine, selon des chiffres des douanes chinoises cités par la sinologue dans un essai sur « le grand rapprochement » Chine-Russie.

Pour nombre d’experts, Pékin considère Moscou comme un partenaire prioritaire dans son opposition aux États-Unis et l’ébauche d’un nouvel ordre mondial post-occidental.

« La priorité de Xi Jinping c’est le grand Sud […]. Il y a une congruence dans la relation bilatérale sino-russe, notamment dans la volonté de contrer l’Occident. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de rivalité », analyse pour l’AFP Emmanuel Lincot, professeur à l’Institut catholique de Paris, qui ne voit pas « grand chose à attendre » de la visite à Paris.

« Toute la rhétorique de Xi Jinping est tournée vers le déclin des démocraties et les divisions souhaitées entre les États-Unis et l’Europe », estime aussi François Godement, conseiller Asie de l’Institut Montaigne.

Pour autant, « si la relation franco-chinoise est difficile, elle est nécessaire. Il est important de se parler en période de crise », juge M. Lincot.

« On a à faire avec une dictature de plus en plus proche de Moscou […], mais il serait fou de jouer la carte de la confrontation comme le font les Américains parce qu’on ne joue pas dans la même cour, on n’a pas du tout les mêmes moyens », ajoute-t-il.

Après Paris, le président Xi ira à Belgrade – qui n’a jamais imposé de sanctions à la Russie, et entretient des relations plutôt cordiales avec Moscou – et Budapest, qui à de multiples reprises a fait entendre sa voix discordante au sein de l’UE sur la question des sanctions à la Russie.