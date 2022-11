Des votes sur l’esclavage des prisonniers

Illégal, l’esclavage, aux États-Unis ? Oui, sauf comme punition pour un crime, précise le 13e amendement du pays. Cette exception, reprise d’une façon ou d’une autre dans les constitutions de plus d’une douzaine d’États, est de plus en plus contestée par les défenseurs des droits de la personne.