L’Iran convoque les ambassadeurs de Londres et d'Oslo

(Téhéran) Les autorités iraniennes ont convoqué dimanche les ambassadeurs du Royaume-Uni et de Norvège pour dénoncer des « ingérences », sur fond de protestations en Iran contre la mort d’une jeune femme arrêtée par la police des mœurs.

Agence France-Presse

Le ministère des Affaires étrangères a protesté auprès de l’ambassadeur britannique contre les actes « d’incitation à des émeutes et à la propagation de troubles » par des chaînes de télévision basées à Londres, selon un communiqué.

« Il s’agit d’une ingérence dans les affaires intérieures de la République islamique d’Iran et d’un acte contre la souveraineté nationale de notre pays », ajoute le communiqué, sans identifier ces chaînes.

La BBC farsi basée au Royaume-Uni est régulièrement critiquée par les autorités iraniennes.

L’ambassadeur de Norvège a lui été convoqué à la suite de propos tenus par le président du Parlement norvégien, dénoncés par le ministère iranien comme « une ingérence dans les affaires intérieures de l’Iran ».

Selon le bilan officiel iranien non détaillé incluant manifestants et forces de l’ordre, 41 personnes ont été tuées en neuf jours de protestations en Iran contre la mort de Mahsa Amini arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour non respect du code vestimentaire strict pour les femmes en Iran.