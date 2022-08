Amnistie internationale s’égare

Les Orques. C’est comme ça que les Ukrainiens appellent les soldats russes qui mènent une brutale guerre de conquête dans leurs villes, leurs villages, leurs ports et leurs campagnes. Les Orques, comme les créatures barbares et sanguinaires du Seigneur des anneaux. À voir les tactiques moyenâgeuses de certains soldats, on peut malheureusement comprendre pourquoi les Ukrainiens leur ont attribué ce sinistre surnom.