PHOTO ASAAD NIAZI, AGENCE FRANCE-PRESSE

Un garçon marche sur un bateau laissé sur le lit asséché d’une section des marais dans la province de Dhi Qar, dans le sud de l’Irak. La sécheresse dans le pays reflète une baisse du niveau des voies navigables en raison du manque de pluies et des débits plus faibles en provenance des pays voisins en amont, l’Iran et la Turquie.