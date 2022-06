PHOTO ERANGA JAYAWARDENA, ASSOCIATED PRESS

Un travailleur attend du travail dans un marché à Colombo, au Sri Lanka, dimanche. Les Sri-Lankais ont enduré plusieurs mois de pénuries de nourriture, d’essence et d’autres biens essentiels, causées par des réserves de devises étrangères amoindries et une dette grandissante, exacerbées par la pandémie et d’autres difficultés de longue durée.