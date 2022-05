Tôt lundi, les vents d’Agatha soufflaient à 175 kilomètres/heure, tout juste en deçà d’un ouragan de catégorie 3, a dit le centre des ouragans. L’œil de la tempête se trouvait à 110 kilomètres au sud-ouest de Puerto Angel et glissait vers le nord-est à 9 kilomètres/heure.

(Mexico) Le premier ouragan de la saison, Agatha, fonçait lundi vers une bande de plages touristiques et de villages de pêcheurs de la côte pacifique sud du Mexique, où on mettait en garde contre des ondes de tempête dangereuses et des inondations causées par des pluies diluviennes.

Jean-Benoit Legault Associated Press

Agatha a rapidement pris de la puissance après s’être formée dimanche. Elle devrait s’être transformée en ouragan de catégorie 2 au moment de toucher terre, lundi après-midi ou en soirée, selon le Centre national des ouragans des États-Unis.

Elle se déplaçait vers la région de Puerto Escondido et de Puerto Angel, dans l’État d’Oaxaca, dans le sud de Mexique ― un secteur où on retrouve les villes balnéaires d’Huatulco, de Mazunte et de Zipolite.

Le centre américain a prévenu qu’Agatha pourrait générer « des ondes de tempêtes extrêmement dangereuses et des vents potentiellement mortels ».

photo noaa via Associated Press

La tempête devrait avoir essentiellement la même puissance au moment de toucher terre. Un avertissement d’ouragan est en vigueur du port de Salina Cruz jusqu’à Lagunas de Chacahua.

Des photos dévoilées dimanche par les responsables de la sécurité publique de l’Oaxaca montrent des pêcheurs qui tirent leurs bateaux sur la plage pour les mettre à l’abri, alors que le mauvais temps commence à se faire sentir.

Les autorités municipales d’Huatulco ont ordonné la « fermeture absolue » de toutes les plages de la ville et de ses sept baies, dont plusieurs ne sont accessibles que par bateau. Elles ont aussi fermé les écoles locales et commencé à ouvrir des abris d’urgence.

À Zipolite, plus à l’ouest, les employés de l’hôtel Casa Kalmar rentraient les meubles et installaient des volets de bois pour protéger les fenêtres.

Le Centre national des ouragans des États-Unis prévient qu’Agatha déversera entre 25 et 40 centimètres de pluie sur des régions de l’Oaxaca, et jusqu’à 50 centimètres en certains endroits, générant une menace de crues-éclairs et de coulées de boue.