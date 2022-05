Ukraine

Trois mois d’une guerre qui s’annonce longue

Cette semaine marquera les trois mois du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Seule certitude : ça ne sera donc pas une guerre éclair. Aussi atteinte soit-elle, l’Ukraine tient le coup. Qu’est-ce que cette guerre, finalement, et peut-on en espérer une fin prochaine ? Entrevue avec la politologue Maria Popova, qui enseigne la science politique à l’Université McGill et qui se spécialise dans les affaires européennes et l’ère postcommuniste.