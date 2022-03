COVID-19

La FDA autorise une dose de rappel supplémentaire des vaccins Pfizer et Moderna

Les autorités américaines ont autorisé mardi une autre dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Il s’agit d’une nouvelle étape afin d’offrir une protection supplémentaire aux plus vulnérables advenant une remontée des cas.