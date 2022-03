La fausse millionnaire Anna Sorokin devrait être extradée vers l’Allemagne

(New York) Elle avait été condamnée en 2019 à des années de prison à New York pour avoir volé 275 000 dollars à des hôtels, des banques et des proches : la fausse multimillionnaire russo-allemande Anna « Delvey » Sorokin, qui a inspiré une série sur Netflix, devrait être extradée lundi vers l’Allemagne.