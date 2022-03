Étude de The Lancet

Plus de 18 millions de morts liées à la COVID-19 dans le monde

(Paris) La pandémie de COVID-19 aurait provoqué plus de 18 millions de morts dans le monde entre début 2020 et fin 2021, plus de trois fois le bilan officiel, selon une étude publiée vendredi dans la revue The Lancet.