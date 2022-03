(Madrid) Près de 500 migrants sont parvenus mercredi à pénétrer dans l’enclave espagnole de Melilla, située sur la côte nord du Maroc, lors de la tentative de passage la plus massive jamais enregistrée dans cette enclave, selon les autorités locales.

Agence France-Presse

« Vers 9 h 30 (3 h 30 HNE), un groupe de quelque 2500 personnes originaires d’Afrique subsaharienne a tenté un franchissement massif de la clôture frontalière de Melilla », a indiqué dans un communiqué la préfecture de Melilla, avant d’ajouter que 491 migrants étaient parvenus à entrer dans l’enclave.

« Il s’agit de la tentative d’entrée la plus importante (jamais) enregistrée » à Melilla, a assuré la préfecture.

« La grande violence employée par les migrants » – équipés « de crochets » pour escalader la clôture grillagée et de « bâtons » et qui « jetaient des pierres » – leur a permis de « déborder les forces de sécurité marocaines qui tentaient de les empêcher d’atteindre la clôture », a-t-elle expliqué.

De son côté, l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH) a fait état d’une trentaine de migrants blessés, dont trois ou quatre grièvement, qui ont été admis à l’hôpital Hassani à Nador, ville marocaine frontalière de Melilla.

D’autres, refoulés par les autorités espagnoles, ont été transférés à bord de bus pour les éloigner des postes-frontière, selon une vidéo du site NadorCity.com.

Il n’a pas été possible d’obtenir un commentaire du ministère marocain de l’Intérieur.

Melilla et l’autre enclave espagnole de Ceuta, située à près de 400 kilomètres plus à l’ouest, constituent les seules frontières terrestres de l’Union européenne en Afrique.

Elles font régulièrement l’objet de tentatives de traversée de la part de migrants clandestins cherchant à rejoindre l’Europe pour fuir la guerre ou la pauvreté après avoir traversé une partie de l’Afrique jusqu’au Maroc.

Triple clôture et caméras

Le franchissement de mercredi est le plus important au niveau des clôtures des deux enclaves espagnoles depuis juillet 2018, lorsque plus de 600 migrants étaient parvenus à franchir celle de Ceuta.

Sur l’ensemble de l’année 2021, 1092 migrants ont réussi à entrer à Melilla, soit à peine plus du double du nombre de personnes entrées mercredi, d’après les chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur. Le chiffre de 2021 représentait une baisse de 23 % par rapport à 2020.

Des images du média local Faro TV montraient des centaines de migrants, certains affichant leur bonheur d’être entrés en Europe, quelques-uns saignant après s’être blessés lors du passage.

À Melilla, la frontière entre le Maroc et l’Espagne est matérialisée par une triple clôture grillagée pouvant atteindre une dizaine de mètres de haut et d’une longueur d’environ 12 km. Comme celle de Ceuta, elle est équipée de caméras de vidéosurveillance et de miradors.

Dans son communiqué, la préfecture a assuré que les forces de sécurité espagnoles avaient « neutralisé une grande partie des personnes » ayant tenté de franchir la clôture et a indiqué que vingt migrants avaient été légèrement blessés, tout comme seize membres des forces de l’ordre espagnoles.

Tensions diplomatiques

Cette entrée massive dans l’enclave de Melilla intervient moins d’un an après celle de plus de 10 000 migrants, en grande majorité des Marocains, mi-mai 2021 à Ceuta. À la faveur d’un relâchement des contrôles frontaliers côté marocain, ils étaient alors entrés, mais à la nage par la mer ou au niveau de la digue marquant la frontière dans la Méditerranée.

Cette arrivée exceptionnelle avait eu lieu dans un contexte de crise diplomatique majeure entre Madrid et Rabat, provoquée par l’accueil en Espagne, pour y être soigné de la COVID-19, du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali, ennemi juré de Rabat.

Si les tensions se sont depuis apaisées entre les deux pays, elles n’ont toutefois pas pris totalement fin.

En décembre, le choix délibéré du Maroc de rapatrier une partie de ses ressortissants bloqués en Europe à cause de la COVID-19 via le Portugal plutôt que par l’Espagne avait déclenché une nouvelle passe d’armes diplomatique.

Rappelée pour consultations lors de la crise de Ceuta, l’ambassadrice du Maroc en Espagne n’est d’ailleurs toujours pas revenue à Madrid.

L’Espagne exerce sa souveraineté sur Ceuta depuis 1580 et sur Melilla depuis 1496. Le Maroc les considère comme partie intégrante de son territoire. Située à 150 km de l’Algérie, Melilla (12,5 km2) compte une population de près de 87 000 habitants.