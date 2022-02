Obligation vaccinale

3000 employés municipaux de New York risquent de perdre leur emploi

(New York) Des policiers aux pompiers, environ 3000 employés municipaux de New York, moins de 1 % du total, sont menacés de perdre leur emploi vendredi s’ils ne se conforment pas à l’obligation vaccinale en vigueur dans la plus grande ville des États-Unis.