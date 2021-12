Une trousse de vaccination ? Un album d’Omicron ? Une tasse d’Éric Zemmour ? Fidèle à une tradition désormais bien ancrée, La Presse vous suggère quelques idées de cadeaux à saveur géopolitique de l’année 2021 qui ne manqueront pas de susciter quelques débats sous le sapin de Noël. Amusez-vous !

Jean-Christophe Laurence La Presse

Vaccinez-vous entre amis !

Besoin d’un vaccin contre le coronavirus ? Pourquoi ne pas vous l’injecter vous-même avec cette excellente trousse médicale pour les enfants ? Pas besoin de faire la file dans un vaccinodrome. Le tout se passe tranquillement à la maison, où vous pourrez administrer vous-même vos propres 3e, 4e, 7e, 12e et 42e doses… Jouer au docteur n’aura jamais eu autant de piquant ! De plus, les jouets sont en bois, donc meilleurs pour l’environnement. Masque chirurgical non compris.

Pas encore morts…

PHOTO TIRÉE DU SITE DE PONYMTL T-shirt Not extinct (yet)

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Malgré le demi-échec de la COP26… pardon… restons optimistes : malgré le demi-succès de la COP26, on ne se décourage pas. Et pour le prouver, on offre ce t-shirt réconfortant à quelqu’un qu’on aime : Not extinct (yet). Pas encore éteints. Ou, si vous préférez : la race humaine n’a pas dit son dernier mot. Ça ne changera absolument rien, mais au moins, on garde le sourire ! Tout est dans l’attitude !

On joue aux talibans ?

IMAGE TIRÉE DU SITE DE THE TOY SOLDIER COMPANY Figurines de combattants talibans

Préoccupé par le retour des islamistes fondamentalistes en Afghanistan ? Achetez ces petits talibans en plastique brun qui tirent à la kalachnikov. Une fois ces figurines en votre possession, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Même les donner à mâchouiller à votre chien. Il existe aussi une version colorée, plus belle, mais plus chère. Ce serait du gaspillage.

L’amour au temps du métavers…

IMAGE TIRÉE D’EBAY Un sac Gucci virtuel a récemment été vendu 4000 $ pour servir d’accessoire dans le métavers.

Le métavers est à nos portes. Bientôt, on pourra vivre une double vie très excitante à l’intérieur de nos ordinateurs. C’est même déjà commencé : un sac Gucci virtuel a récemment été vendu 4000 $ pour servir d’accessoire virtuel dans ce monde parallèle en émergence. Soyez moderne et faites plaisir à l’être aimé : offrez-lui des condoms virtuels, de l’huile à massage virtuelle, du cognac virtuel et des cachets d’aspirine virtuels pour votre lendemain de veille virtuel. Sensations virtuelles garanties !

Tasse-toi, Zemmour !

IMAGE TIRÉE D’AMAZON Tasse à l’effigie d’Éric Zemmour

Quoi de mieux qu’un bon café chaud pour veiller tard le soir du réveillon. Ça tombe bien, on a justement une belle tasse Éric Zemmour à vous proposer. Vous pourrez boire les paroles de l’ex-chroniqueur-devenu-candidat à l’élection présidentielle française, mais attention à ne pas avaler de travers son discours anti-immigrants, anti-universitaires, anti-syndicalistes, anti-journalistes, anti-gais et anti-féministes.

Omicron, variant métalleux

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE YOUTUBE Pas qu’un variant du coronavirus, Omicron est aussi le nom d’un groupe « prog-metal » de Hong Kong.

Épatez vos amis à Noël avec une vidéo d’Omicron. Après des années d’inactivité, ce groupe « prog-metal » de Hong Kong a décidé de se reformer en voyant le succès planétaire du variant du même nom. Surfant sur la vague (de contaminations ?), les gars prépareraient même un nouvel album. Selon ce que nous apprend le magazine Rolling Stone, le groupe ne prendra cependant pas de risque : il se rebaptisera Omicron 2014. Au cas où on le confondrait avec celui de 2021…

Migrants, la BD

IMAGE TIRÉE D’AMAZON Premier volume de trois de l’excellent roman (bio)graphique L’odyssée d’Hakim, de Fabien Toulmé

La question migratoire continue de diviser l’Europe. De la France qui s’embrouille avec l’Angleterre à la Biélorussie qui se tiraille avec la Pologne, le « problème » est plus que jamais politique. Mais on finit par oublier que derrière tout ça, il y a des histoires humaines. Excellent roman (bio)graphique en trois volumes, L’odyssée d’Hakim, de Fabien Toulmé, permet de mieux comprendre ce qui pousse hommes, femmes et enfants à risquer leur vie pour chercher mieux. La scène de la traversée est particulièrement choquante. Pour les 7 à 77 ans.

Sur ce, joyeuses Fêtes !