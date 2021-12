(Londres) Les lauréats des prix Nobel 2021 ont commencé à recevoir leur récompense, lundi, lors de cérémonies locales à échelle réduite adaptées à la pandémie.

Jill Lawless Associated Press

Pour une deuxième année, la COVID-19 a sabordé le traditionnel banquet formel à Stockholm auquel assistent les lauréats des prix de chimie, physique, médecine, littérature et économie, qui ont été annoncés en octobre. Le prix Nobel de la paix est décerné séparément à Oslo, en Norvège.

Le lauréat du Nobel de littérature Abdulrazak Gurnah a été le premier à recevoir son prix lors d’une cérémonie à l’heure du dîner, lundi, dans la grande résidence géorgienne de l’ambassadrice de Suède dans le centre de Londres.

L’ambassadrice Mikaela Kumlin Granit a déclaré que l’auteur tanzanien basé au Royaume-Uni avait reçu le prix Nobel de littérature pour son regard « sans compromis et compatissant sur les effets du colonialisme et le sort des réfugiés dans le gouffre entre les cultures et les continents ».

« Normalement, vous auriez reçu le prix des mains de Sa Majesté le roi de Suède », a-t-elle dit à M. Gurnah lors de la cérémonie à laquelle ont assisté des amis, des membres de la famille et des collègues. « Cependant, cette année, vous serez célébré avec une distance qui nous est imposée à cause de la pandémie. »

M. Gurnah, qui a grandi sur l’île de Zanzibar et est arrivé en Angleterre en tant que réfugié de 18 ans dans les années 1960, s’est inspiré de ses expériences pour 10 romans, dont « Memory of Departure », « Pilgrims Way », « Afterlives » et « Paradise ». Il a déclaré que la migration n’est « pas seulement mon histoire — c’est un phénomène de notre temps ».

Plus tard lundi, le lauréat italien de physique Giorgio Parisi doit recevoir son prix lors d’une cérémonie à Rome. Le lauréat en physique basé aux États-Unis Syukuro Manabe, le lauréat en chimie David W. C. MacMillan et le lauréat en économie Joshua D. Angrist recevront leur médaille et diplôme à Washington.

D’autres cérémonies auront lieu tout au long de la semaine en Allemagne et aux États-Unis. Vendredi — jour de l’anniversaire de la mort du fondateur du prix Albert Nobel — une cérémonie de célébration aura lieu à l’hôtel de ville de Stockholm pour un public local, dont le roi Carl XVI Gustav et des membres de la famille royale suédoise.

Un prix Nobel est accompagné d’un diplôme, d’une médaille d’or et d’une récompense en espèces de 10 millions de couronnes (1,4 million de dollars canadiens), qui est partagée s’il y a plusieurs gagnants.

Le prix Nobel de la paix est décerné à Oslo parce que M. Nobel l’a voulu ainsi, pour des raisons qu’il a gardées pour lui. Une cérémonie doit y avoir lieu vendredi pour les lauréats, les journalistes Maria Ressa des Philippines et Dmitry Muratov de Russie.

L’agence de presse norvégienne NTB a déclaré que les festivités du prix de la paix seraient réduites, avec moins d’invités, qui devront porter le masque. La Norvège a connu une légère augmentation des cas du nouveau variant Omicron, et un porte-parole du Comité Nobel norvégien a déclaré à NTB qu’il était « en contact constant avec les autorités sanitaires d’Oslo ».