Plus de 216 980 860 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Plus de 4 507 000 dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4 507 823 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 216 980 860 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de lundi, 8361 nouveaux décès et 663 689 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1135 nouveaux morts, la Russie (795) et l’Iran (669).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 638 715 décès pour 39 057 665 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 579 574 morts et 20 752 281 cas, l’Inde avec 438 560 morts (32 768 880 cas), le Mexique avec 258 491 morts (3 341 264 cas), et le Pérou avec 198 263 morts (2 149 591 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 601 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (298), la République tchèque (284), la Macédoine du Nord (283) et le Monténégro (274).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, mardi à 6 h, 1 437 488 décès pour 43 203 496 cas, l’Europe 1 248 655 décès (63 032 296 cas), l’Asie 777 746 décès (50 092 953 cas), les États-Unis et le Canada 665 616 décès (40 548 811 cas), l’Afrique 195 477 décès (7 769 229 cas), le Moyen-Orient 181 132 décès (12 214 235 cas), et l’Océanie 1709 décès (119 844 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’OMS. En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

UE : 70 % des adultes complètement vaccinés

L’Union européenne a atteint son objectif de 70 % des adultes complètement vaccinés, a annoncé mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter. Mais « nous devons aller plus loin », a-t-elle estimé.

« Pour être en sécurité, nous devons aller au-delà des 70 % en raison des nouveaux variants », a aussi averti la commissaire à la Santé Stella Kyriakides.

Elle a souligné la nécessité pour l’UE de réduire « l’écart inquiétant » des taux de vaccination entre les États membres et d’être prête pour l’injection d’une nouvelle dose pour renforcer l’immunité si « les données scientifiques montrent qu’il s’agit de la voie à suivre ».

En matière de vaccination, c’est dans l’est de l’UE qu’on trouve les pays les plus en retard, aux premiers rangs desquels la Bulgarie, la Roumanie et la Lettonie.

La France « sur le bon chemin » selon Castex

La France est sur « le bon chemin » d’un retour à la « vie normale », grâce notamment aux bons chiffres de la vaccination, a souligné mardi le premier ministre Jean Castex, tout en avertissant qu’il y avait « encore du travail » à accomplir.

Environ 48,5 millions de Français ont reçu au moins une dose à date de lundi, et 43,9 millions, soit 65,1 % de la population, sont considérés comme complètement vaccinés.

Record de contaminations en Israël

Israël a atteint un nouveau record de contaminations quotidiennes depuis le début de la pandémie, avec près de 11 000 cas enregistrés à la veille de la rentrée scolaire, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Au cours des dernières semaines, le nombre de cas n’a cessé d’augmenter en Israël sur fond notamment de propagation du variant Delta, plus contagieux, chez des adultes non vaccinés, mais aussi chez des personnes vaccinées il y a plus de six mois, ce qui a poussé les autorités à lancer une campagne pour l’administration d’une dose de rappel du vaccin.

Stratégie zéro COVID-19 : Hong Kong rejette les critiques

La cheffe de l’exécutif hongkongais Carrie Lam a réaffirmé mardi sa stratégie « zéro COVID-19 », rejetant ainsi les critiques du monde des affaires qui estime que cet isolement international fait peser de lourdes menaces sur le centre financier.

Hong Kong connaît l’une des quarantaines les plus contraignantes et longues au monde pour tous les voyageurs en provenance de l’étranger.

Les personnes arrivant des pays considérés à haut risque, notamment les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, doivent effectuer une quarantaine de 21 jours dans un hôtel.

Essais pour un nouveau candidat-vaccin

La société sud-coréenne SK Bioscience et le laboratoire britannique GSK commencent des essais avancés de phase 3 pour un candidat-vaccin contre la COVID-19, selon un communiqué commun publié mardi.

4,5 millions de morts dans le monde

La pandémie de COVID-19 a fait au moins 4 507 823 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi, mardi à 6 h, par l’AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde depuis le début de la pandémie, avec 638 715 morts, devant le Brésil (579 574), l’Inde (438 560), le Mexique (258 491) et le Pérou (198 263).

L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.