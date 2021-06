Plus de 176 171 260 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3 813 994 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 176 171 260 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de lundi, 8896 nouveaux décès et 311 632 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 2726 nouveaux morts, le Brésil (827) et l’Argentine (686).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 599 945 décès pour 33 474 765 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 488 228 morts et 17 452 612 cas, l’Inde avec 377 031 morts (29 570 881 cas), le Mexique avec 230 187 morts (2 455 351 cas), et le Pérou avec 188 921 morts (2 004 252 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 573 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (310), la Bosnie (289), la République tchèque (282) et la Macédoine du Nord (263).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, mardi à 6 h, 1 212 922 décès pour 35 127 289 cas, l’Europe 1 152 226 décès (53 653 752 cas), les États-Unis et le Canada 625 884 décès (34 877 603 cas), l’Asie 540 460 décès (38 478 717 cas), le Moyen-Orient 146 402 décès (8 921 286 cas), l’Afrique 134 995 décès (5 062 080 cas), et l’Océanie 1105 décès (50 536 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Traitement anti-COVID-19 : revers pour AstraZeneca

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé mardi avoir subi un revers dans le développement d’un traitement par anticorps contre le coronavirus, dont l’efficacité sur les personnes exposées au virus n’a pas été prouvée.

Le développement de ce traitement est financé par le gouvernement américain, qui en retour avait conclu des accords avec AstraZeneca pour recevoir jusqu’à 700 000 doses cette année.

France : début de la vaccination des ados

La vaccination des adolescents est possible depuis mardi en France, avec pour objectif de la part des autorités d’accroître l’immunité collective des Français pour faire face à la COVID-19 et à la menace de nouveaux variants comme le Delta.

Les premières injections sont possibles chez les 12-17 ans, à condition qu’ils soient volontaires, que leurs parents soient d’accord, et en présence de l’un d’entre eux.

Gestion de la crise jugée peu transparente

La pandémie de coronavirus a alimenté le sentiment de corruption des citoyens de l’Union européenne, moins de la moitié d’entre eux estimant que la crise a été gérée de façon « transparente » par les autorités, selon une enquête de Transparency International dévoilée mardi.

En France, en Pologne et en Espagne, 60 % des personnes interrogées ou plus pensent que la gestion de la pandémie par leur gouvernement manque de transparence, selon le résultat de l’étude.

Variant Delta en France, 2 à 4 % des cas

Le variant Delta représente actuellement « entre 2 et 4 % des cas positifs » de COVID-19 dépistés en France, soit « 50 à 150 nouveaux diagnostics » par jour, a indiqué mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

« C’était la situation anglaise il y a quelques semaines », a-t-il ajouté, rappelant que ce variant initialement apparu en Inde « représente plus de 90 % des cas en circulation » outre-Manche, où l’épidémie est repartie « sur une trajectoire ascendante », malgré « un taux de couverture vaccinale supérieur au nôtre ».

Emirates, frappée par la crise

Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï, a annoncé mardi des pertes annuelles d’environ 4,5 milliards d’euros, une première en plus de trois décennies alors que les blocages et les restrictions liés à la pandémie ont durement frappé le secteur de l’aviation.

Allemagne : l’extrême droite renforcée

Une extrême droite plus violente et renforcée par la pandémie : tel est le panorama inquiétant dressé mardi par les services de renseignement allemands, y compris dans les rangs de la police et de l’armée.

L’extrême droite crée en Allemagne une « situation de sécurité particulière qui constitue un gros problème », a déclaré le ministre de l’Intérieur en présentant le rapport 2020 consacré à la scène extrémiste allemande.

Jauge pour l’Euro augmentée

Les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 se joueront devant 40 000 admirateurs à Wembley, la plus grande foule réunie au Royaume-Uni depuis plus de 15 mois, les autorités ayant augmenté la jauge dans le cadre d’évènements publics-test.

JO Tokyo : les préparatifs s’accélèrent

Le vice-président du Comité international olympique (CIO), John Coates, est arrivé mardi à Tokyo, alors que les préparatifs des JO s’accélèrent à cinq semaines de l’ouverture de l’évènement.

Avant l’arrivée de M. Coates, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté contre les Jeux dans la capitale japonaise, bien que de récents sondages montrent un affaiblissement de l’opposition de la population nippone.

