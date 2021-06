Moyen-Orient

Israël

Sprint final pour former un gouvernement anti-Nétanyahou

(Jérusalem) Ils n’ont plus qu’une heure et ils n’ont jamais été aussi près de leur but : les adversaires du premier ministre sortant israélien Benyamin Nétanyahou se pressaient mercredi soir pour parvenir à un accord sur un gouvernement censé mettre un terme à 12 ans « d’ère » Nétanyahou.