Bien qu’ayant reçu lundi le soutien de Moderna et de la Suède, le système Covax, qui se fournit principalement en vaccins d’AstraZeneca, patine : il n’a livré que 49 millions de doses dans 121 pays et territoires, contre un objectif de 2 milliards en 2021.

(Genève) Le chef de l’OMS a appelé lundi les pays les plus riches du monde, regroupés au sein du G7, à payer l’essentiel des milliards qui manquent pour garantir un accès équitable aux vaccins pour lutter contre la pandémie.

Agnès PEDRERO

Agence France-Presse

L’enjeu, c’est l’efficacité de l’initiative collective lancée il y a tout juste un an pour tenter de niveler les inégalités d’accès aux vaccins, médicaments et autres équipements de santé dans la lutte contre la COVID-19 et connue sous le nom d’Accélérateur ACT (un acronyme anglais pour outils de lutte contre la COVID-19).

Cet instrument est « confronté à un déficit de financement de 19 milliards de dollars (sur les 22 nécessaires cette année, NDLR), et nous estimons que nous aurons besoin de 35 à 45 milliards de dollars supplémentaires l’année prochaine pour vacciner la plupart des adultes dans le monde », a prévenu le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

« Les pays du G7 pourraient mobiliser une partie substantielle de ces fonds et prendre la tête des efforts mondiaux pour accélérer la vaccination dans le monde », a-t-il martelé.

Car, bien qu’ayant reçu lundi le soutien de Moderna et de la Suède, le système Covax, qui se fournit principalement en vaccins d’AstraZeneca, patine : il n’a livré que 49 millions de doses dans 121 pays et territoires, contre un objectif de 2 milliards en 2021.

« Nous espérons que, tout comme le G7 a pris de grandes décisions sur l’allègement de la dette et l’aide à l’Afrique, puis sur le VIH/sida il y a quelques années, il prendra une grande décision le 11 juin pour soutenir tous ceux qui ont besoin d’être vaccinés », a déclaré l’ancien premier ministre britannique Gordon Brown, qui participait à la conférence de presse

Il a appelé les dirigeants du G7 – qui se retrouveront au Royaume-Uni en juin – à trouver une « formule équitable » pour assumer les deux tiers des coûts liés à la lutte contre la pandémie. M. Brown propose que 27 % de l’addition totale soit réglée par les États-Unis, l’UE payerait 23 %, le Royaume-Uni 5 %, le Japon 6 % et le Canada 2 %. Pour faire bonne mesure, l’Australie et la Corée du Sud participeraient aussi à hauteur de 2 %.

Appel aux dons

Peu avant cet appel, Covax a annoncé qu’il allait acheter 500 millions de doses du vaccin anti-COVID-19 de Moderna, mais plus de 90 % des fioles ne seront pas disponibles avant 2022.

Outre Moderna, l’OMS a homologué le vaccin de Pfizer-BioNTech, les deux sérums AstraZeneca fabriqués en Inde et en Corée du Sud et celui de Johnson & Johnson (Janssen).

Le système s’est heurté à la volonté des États les plus riches, qui face à la pression populaire, se sont procuré le plus de doses possible au détriment des autres. Le dispositif est également mis à mal par la décision prise par l’Inde de bloquer les exportations des doses produites par AstraZeneca via le Serum Institute of India (SII), le géant asiatique étant lui-même débordé par l’épidémie de COVID-19.

Aussi, l’OMS a appelé les pays disposant de suffisamment de vaccins à les partager via Covax.

Certains pays ont déjà fait des annonces, dont la France, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne. La Suède à son tour a offert lundi un million de doses du vaccin AstraZeneca/Oxford, que le pays nordique n’autorise sur son territoire que pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Mais ces dons ne suffisent pas, Covax ayant un besoin urgent de 20 millions de doses pour ce deuxième trimestre, à la suite du blocage des exportations indiennes.

Selon le docteur Bruce Aylward, en charge du dossier Accélérateur ACT à l’OMS, ce coup d’arrêt décidé par Delhi a privé Covax de quelque 100 millions de doses.

« La priorité la plus urgente à l’heure actuelle pour nos donateurs et partenaires est de permettre à Covax de tenir ses promesses », a indiqué à l’AFP l’Alliance du vaccin (Gavi), en précisant que l’accord avec Moderna serait « suivi par d’autres dans les prochains jours ».

Les États-Unis entendent pour leur part fournir à d’autres pays 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca, sans préciser pour l’heure si ces distributions seraient faites via Covax.