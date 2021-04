La roquette lancée le jeudi 15 avril a atterri dans une zone inhabitée près de la ville de Sdérot et n’a fait ni victime ni dégât, selon un porte-parole israélien. Cette photo d’archives prise le 4 mai 2019 montre des roquettes lancées de la bande de Gaza, en direction de Sdérot, du côté israélien. La ligne lumineuse courbée à gauche est le tracé d’un missile antimissile israélien.

PHOTO ARIEL SCHALIT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Jérusalem) Des Palestiniens ont tiré une roquette depuis la bande de Gaza vers le sud d’Israël, a indiqué jeudi l’armée israélienne sans faire état de victime.

Agence France-Presse

Le projectile, qui a atterri dans une zone non habitée, n’a fait ni victime ni dégât, selon un porte-parole du conseil régional de Sha’ar HaNegev, dans le sud d’Israël limitrophe de l’enclave palestinienne.

Des habitants de la ville de Sdérot — située à la sortie nord de la bande de Gaza — se sont mis à couvert, a précisé l’armée israélienne.

La bande de Gaza, enclave de deux millions d’habitants, est contrôlée par les islamistes du Hamas depuis 2007 et soumise depuis lors à un blocus israélien.

Le Hamas et Israël se sont livré trois guerres entre 2008 et 2014.

Depuis, des tirs de roquettes et de ballons incendiaires en provenance de Gaza et des frappes de représailles d’Israël contre le Hamas ou le Djihad islamique, second groupe islamiste armé de l’enclave palestinienne, ont lieu de façon sporadique.

Cette année marque le dixième anniversaire du déploiement du système antimissile israélien « Dôme de fer » qui a intercepté des centaines de roquettes lancées depuis Gaza ou la Syrie.

Le taux de pauvreté à Gaza dépasse les 50 %. Les conditions de vie se sont encore dégradées avec la mise en place d’un confinement pour faire face à la pandémie de COVID-19.