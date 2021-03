Transition difficile

Le premier ministre libyen désigné appelle au départ des mercenaires

(Syrte) Le premier ministre libyen désigné Abdel Hamid Dbeibah a appelé mardi au départ des 20 000 mercenaires et combattants étrangers toujours présents en Libye, pays meurtri par des années de conflits et de luttes de pouvoir et englué dans une interminable transition.