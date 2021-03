Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1752 nouveaux morts, le Brésil avec 1555 (notre photo) et le Mexique avec 779.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2 588 597 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 116 415 200 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de samedi, 8431 nouveaux décès et 406 668 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1752 nouveaux morts, le Brésil (1555) et le Mexique (779).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 524 362 décès pour 28 952 953 cas recensés, selon le comptage de l’Université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 264 325 morts et 10 938 836 cas, le Mexique avec 190 357 morts (2 125 866 cas), l’Inde avec 157 756 morts (11 210 799 cas), et le Royaume-Uni avec 124 419 morts (4 213 343 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 203 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique (192), la Slovénie (187), le Royaume-Uni (183) et le Monténégro (169).

L’Europe totalisait dimanche à 6 h 873 514 décès pour 38 570 868 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 696 644 décès (21 980 365 cas), les États-Unis et le Canada 546 570 décès (29 836 473 cas), l’Asie 259 298 décès (16 342 065 cas), le Moyen-Orient 106 064 décès (5 692 658 cas), l’Afrique 105 554 décès (3 960 023 cas), et l’Océanie 953 décès (32 748 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.