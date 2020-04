(Paris) La pandémie de la COVID-19 a fait au moins 60 000 morts dans le monde, dont près des trois quarts en Europe, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 13 h 30 GMT (9 h 30, HE).

Agence France-Presse

Au total, 60 457 décès ont été recensés, dont 44 132 en Europe, continent le plus touché. Avec 14 681 morts, l’Italie est le pays au monde comptant le plus de décès, suivi de l’Espagne (11 744), des États-Unis (7159), de la France (6507) et du Royaume-Uni (4313). Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 1 130 204 cas ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe (610 846), 290 219 aux États-Unis et au Canada (7325 décès à eux deux) et 115 777 en Asie (4124 décès).

PHOTO ROBERT MICHAEL, DPA VIA AP Un patient français gravement malade arrivé en avion en Allemagne est transporté vers l'hôpital de Dresden, samedi.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.