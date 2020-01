PHOTO DANIEL LEAL-OLIVAS, THE ASSOCIATED PRESS

Reste à savoir toutefois où Harry, Meghan et leur fils vont s’installer à plus long terme. Toronto, la capitale économique du pays, présente aussi des avantages. C’est là que vit l’une des meilleures amies de la duchesse, Jessica Mulroney - mariée au fils d’un ancien premier ministre canadien - et c’est là aussi qu’elle a vécu plusieurs années pendant le tournage de « Suits ».