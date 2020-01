Un couple au train de vie luxueux coupable d’avoir fraudé pour un milliard de dollars

(Washington) Plusieurs maisons, 148 voitures, et même une équipe de baseball : un couple de Californiens a plaidé coupable vendredi d’avoir volé près d’un milliard de dollars à des investisseurs, qui pensaient financer le développement d’un générateur solaire, et non leur train de vie luxueux.