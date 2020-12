Bien sûr, on a beaucoup parlé de COVID-19 en 2020. Mais l’année ne s’est pas résumée à ça, non ? Éjection de Trump, protestations en Thaïlande, manifs en Biélorussie, violences policières en France… Voici quelques suggestions de cadeaux de Noël à saveur géopolitique qui vous permettront de jaser d’autre chose que de pandémie pendant le temps des Fêtes. Vivement 2021 ! !

Portez le t-shirt !

PHOTO TIRÉE DE REDBUBBLE.COM T-shirt en appui au mouvement anti-Loukachenko

Ça fait un moment que ça grogne en Biélorussie. Depuis la réélection controversée du président Alexandre Loukachenko, pas une semaine sans que l’opposition descende dans la rue pour contester le résultat du vote et exiger le départ du dirigeant, qui en est à son sixième mandat. Depuis le début de la mobilisation, des milliers de personnes ont été arrêtées et au moins quatre sont mortes. Si vous appuyez la cause, portez le t-shirt !

Action Joe

PHOTO TIRÉE D’AMAZON.COM Une figurine de Kamala Harris

Une figurine de Joe Biden ? On a déjà vu plus sexy. Mais bon, il s’agit quand même du nouveau président américain ! Une figurine de Kamala Harris ? Voilà qui est beaucoup plus intéressant. La première femme noire vice-présidente des États-Unis méritait bien son jouet ! Une figurine de la juge Ruth Bader Ginsberg, morte à peine un mois avant l’élection américaine ? Alors là, ils ont fait fort ! Faut-il rire ou rire jaune ? Très franchement, on n’en sait rien.

Coin ! Coin !

PHOTO TIRÉE DE HOMEHARDWARE.CA Un canard jaune pour marquer son appui au mouvement prodémocratie en Thaïlande

Ils sont aussi sympathiques que la cause est sérieuse. Depuis le mois d’août, les canards jaunes gonflables sont devenus le symbole du mouvement prodémocratie en Thaïlande, qui réclame une réforme constitutionnelle et une réforme de la monarchie (crime de lèse-majesté passible d’emprisonnement). Selon ce qu’on sait, les canards jaunes veulent exprimer l’humour face à l’autoritarisme et une volonté de se réapproprier la couleur jaune, qui était jusqu’ici monopolisée par les partisans promonarchie. Ah oui : ils servent aussi à se protéger contre les canons à eau pendant les manifs. Pour le chalet, l’été prochain…

L’arsenal

PHOTO TIRÉE D’AMAZON.FR Un « kit flic » de 18 morceaux

En France, le sujet de la brutalité policière continue de créer la controverse, alors que les bavures se multiplient. On accuse notamment les forces de l’ordre d’être trop lourdement armées. Ce « kit flic » de 18 morceaux prouve que c’est tout à fait faux. Regardez vous-même : on y trouve un revolver, des menottes, un couteau militaire, une matraque, une grenade et même une pince pour arracher les poils. La panoplie pacifiste par excellence !

Offrez Bobi

PHOTO TIRÉE DE MZIIKI.COM Un album de Bobi Wine, candidat à l’élection ougandaise de janvier prochain

Connaissez Bobi Wine ? Cette star de l’afrobeat, surnommée « le président du ghetto », est candidat à l’élection ougandaise de janvier prochain. Il est tellement populaire (auprès des jeunes) que son arrestation en novembre — pour avoir organisé des rassemblements malgré les restrictions relatives à la COVID-19 — a provoqué des manifestations qui se sont soldées par 16 morts, 65 blessés et 350 arrestations ! Le chanteur dit vouloir lutter contre « la corruption et l’injustice », alors que le président actuel de l’Ouganda, Yoweri Museveni, est au pouvoir depuis 1986. Vaste programme. Et si on s’offrait un album ?

Faites prendre la tasse

PHOTO TIRÉE DE CUSTOMON.COM Une tasse en hommage à Diego Maradona

C’est l’image qu’on gardera de cet incroyable joueur de soccer : Maradona, petites jambes, grandes enjambées, dribblant comme un sorcier à travers les lignes anglaises, pour aller compter le « but du siècle » à la Coupe du monde de 1986. La scène est si mémorable qu’on l’a même reproduite sur une tasse ! Disparu fin novembre à l’âge de 60 ans, Diego transcendait le foot. C’était un phénomène sportif, social, politique, l’accomplissement d’une prophétie, un Dieu pour certains. On boit à ça !

Coronapeluche

PHOTO TIRÉE DE GIANTMICROBES.COM Un virus en cadeau…

Vous ne pensiez tout de même pas qu’on le passerait sous silence ? Eh bien oui, on a au moins une idée de cadeau COVID-19… Voyez cette attachante peluche en forme de coronavirus, avec les « spikes pis toutte ». Cette charmante boule d’amour ne souhaite qu’une seule chose : être adoptée par vous ! Aimez-la ! Cajolez-la ! Mais gardez un peu de distanciation physique, s’il vous plaît.

Une statue rien que pour vous !

PHOTO TIRÉE D’AMAZON.COM Bronze miniature du général Robert E. Lee

Abattez-la ! Décapitez-la ! Vandalisez-la avec de la peinture rouge ! ! Ce sera votre contribution au mouvement de déboulonnage de statues coloniales qui s’est inscrit au printemps dans le sillon de Black Lives Matter. Pour votre premier acte militant, nous suggérons ce bronze miniature du général Lee, commandant des forces confédérées pendant la guerre de Sécession. Des villes américaines ont déjà commencé à retirer des monuments en son honneur. Pourquoi pas vous ?