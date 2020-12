La pandémie accélère avec plus de 65 millions de cas dans le monde

(Washington) La pandémie de coronavirus, qui a contaminé plus de 65 millions de personnes et en a tué plus de 1,5 million, a recommencé à accélérer dans une partie du monde, ce qui n’a pas empêché certains pays à se montrer plus optimistes, à commencer par la Grande-Bretagne.