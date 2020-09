(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 904 534 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 27 915 770 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 18 580 400 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de mercredi, 6052 nouveaux décès et 277 284 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 1172 nouveaux morts, les États-Unis (1170) et le Brésil (1075).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 190 873 décès pour 6 363 276 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 2 387 479 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 128 539 morts pour 4 197 889 cas, l’Inde avec 75 062 morts (4 465 863 cas), le Mexique avec 69 095 morts (647 507 cas), et le Royaume-Uni avec 41 594 morts (355 219 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 92 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique (86), l’Espagne (63), le Royaume-Uni (61), et la Bolivie (61).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85 153 cas (7 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 80 358 guérisons.

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, jeudi à 7 h, 302 677 décès pour 7 987 465 cas, l’Europe 219 820 décès (4 333 865 cas), les États-Unis et le Canada 200 068 décès (6 497 353 cas), l’Asie 110 197 décès (6 118 176 cas), le Moyen-Orient 39 038 décès (1 625 285 cas), l’Afrique 31 893 décès (1 323 325 cas), et l’Océanie 841 décès (30 306 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Jakarta, de nouveau confinée

Jakarta va imposer dès lundi un nouveau confinement partiel, a annoncé le gouverneur, qui dit craindre un « effondrement » des infrastructures sanitaires face à l’augmentation du nombre de malades.

Les bureaux et commerces des secteurs non essentiels seront fermés, ainsi que les lieux de loisirs et les lieux de culte les plus grands. Seule la vente à emporter sera permise dans les restaurants et cafés et les transports publics assureront un service minimum.

La capitale indonésienne a déjà connu une période de confinement partiel au début de l’épidémie en Indonésie et les principales mesures avaient été levées il y a trois mois.

Trump sur la défensive

Mis en cause dans le nouveau livre du journaliste Bob Woodward pour avoir volontairement minimisé la menace de la COVID-19, le président américain Donald Trump a assuré jeudi avoir voulu éviter une « panique ».

A huit semaines de l’élection présidentielle, la publication d’extraits de cet ouvrage rédigé par le célèbre journaliste du Watergate a provoqué une vive réaction du candidat démocrate Joe Biden, qui a dénoncé une « trahison » vis-à-vis du peuple américain.

Berlin classe de nouvelles zones « à risque »

L’Allemagne a décidé de placer trois nouvelles régions françaises en zones à risque, ainsi que les cantons suisses de Genève, de Vaux, la région croate de Dubrovnik ou encore Prague.

Les touristes en revenant doivent être testés.

France : décisions vendredi

Le gouvernement français annoncera vendredi, au terme d’un conseil de défense consacré à la COVID-19, des décisions permettant de « donner de la visibilité sur les prochaines semaines » et de « s’adapter » à la diffusion du virus, a annoncé le président Emmanuel Macron.

2 millions de cas en Méditerranée orientale

Plus de deux millions de personnes ont été infectées dans 21 pays situés entre le Maroc et le Pakistan, soit un doublement du nombre de cas depuis le 1er juillet, a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon les chiffres du bureau régional de la Méditerranée orientale, les États les plus touchés sont l’Iran avec 393 425 cas, l’Arabie saoudite avec 323 012 cas, le Pakistan avec 299 855 cas et l’Irak avec 273 821 cas.

Assange : procédure suspendue

La justice britannique a suspendu jeudi jusqu’à lundi l’examen de la demande américaine d’extradition du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, après que la compagne de l’un des avocats a présenté des symptômes du nouveau coronavirus.