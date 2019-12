Dix années de révoltes et de montagnes russes (et chinoises…)

C’est la décennie qui aura vu les États-Unis passer de Barack Obama à Donald Trump, celle qui aura vu naître et mourir un califat dirigé par le groupe armé État islamique. Dix années de révoltes et de déceptions, marquées par des déplacements humains sans précédent, par une explosion des outils technologiques permettant de surveiller les citoyens et par la montée de deux grandes puissances : la Chine et la Russie.