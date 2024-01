Laurence Lebœuf et Karine Gonthier-Hyndman dans Deux femmes en or

Karine Gonthier-Hyndman (C’est comme ça que je t’aime, Entre deux draps) et Laurence Lebœuf (Transplanté) seront les têtes d’affiche du film Deux femmes en or, réalisé par Chloé Robichaud (Les jours heureux, Sarah préfère la course) et scénarisé par Catherine Léger (Babysitter, Charlotte a du fun) d’après sa pièce éponyme présentée au théâtre.

Il s’agit d’une relecture moderne de la comédie érotique de Guy Fournier et Marie-José Raymond, succès des années 1970 au cinéma québécois qui mettait en vedette Monique Mercure et Louise Turcot. p

Cette adaptation contemporaine raconte le quotidien de deux femmes, Violette, en congé de maternité, et Florence, en arrêt de travail, qui décident de s’affranchir et de briser la monotonie en célébrant le désir au féminin.

« Les thèmes explorés par Catherine Léger me parlent vraiment. Elle est à la fois drôle, mais en plein dans la cible. Les femmes ont le droit d’être elles-mêmes avec tout ce que cela signifie pour elles. Je suis vraiment inspirée par la liberté que ses personnages revendiquent », a indiqué Chloé Robichaud dans un communiqué. Mani Soleymanlou et Félix Moati font aussi partie de la distribution.

Le film sortira en salle à l’été 2025.