(Paris) Le groupe public France Télévisions veut éteindre les doutes : le passage d’un documentaire télé dans lequel la vedette française de cinéma Gérard Depardieu semble tenir des propos à caractère sexuel au sujet d’une fillette a été « authentifié » par un huissier de justice.

Agence France-Presse

Cette annonce de France Télévisions vendredi intervient après des déclarations du président Emmanuel Macron, mercredi sur France 5, laissant entendre que la séquence avait pu être modifiée au montage.

C’est ce qu’avait auparavant affirmé la famille de l’acteur français, connu dans le monde entier, par ailleurs inculpé pour viols depuis 2020, après une plainte d’une comédienne, Charlotte Arnould.

« Il n’y a aucun doute et aucune ambiguïté sur le fait que c’est bien la jeune fille à l’image qui est ciblée par les propos de Gérard Depardieu », a assuré le groupe de télévision publique dans un communiqué.

Mandaté jeudi pour « authentifier et certifier les images et les propos concernés », un « huissier a pu visionner les rushs » (les images brutes, sans montage), a indiqué France Télévisions.

Ces images ont été tournées par l’écrivain et réalisateur Yann Moix lors d’un voyage de l’acteur en Corée du Nord en 2018, et diffusées dans « Complément d’enquête » le 7 décembre sur France 2.

On y voit Gérard Depardieu multiplier les propos misogynes et insultants en s’adressant à des femmes, et en prononcer d’autres à caractère sexuel lorsqu’une petite fille à cheval passe à l’image.

L’avocat de Yann Moix, Me Jérémie Assous, a de son côté affirmé sur BFMTV que ces images étaient une « œuvre de fiction » : Yann Moix a été envoyé en Corée du Nord « comme réalisateur et il a comme acteur principal et quasiment unique Gérard Depardieu » dont « le rôle est de surjouer son propre rôle » et d’« être vulgaire » dans certaines scènes.

PHOTO LUDOVIC MARIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président Emmanuel Macron a défendu Gérard Depardieu sur les ondes de l’émission C à vous.

L’émission de France 2 a déclenché une intense polémique, alors que l’acteur fait l’objet d’accusations de viol et d’agressions sexuelles, qu’il conteste.

Interrogé mercredi dans l’émission « C à vous », M. Macron a répondu : « Il y a parfois des emballements sur des propos tenus, je me méfie du contexte […] J’ai vu les images, j’ai entendu aussi qu’il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images ».

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Carole Bouquet et Gérard Depardieu au Festival des films du monde, à Montréal, en 1999

Il s’est également dit « grand admirateur » de l’acteur et a assuré « détester » les « chasses à l’homme », propos qui ont déclenché des protestations des mouvements féministes.

Le 17 décembre, la famille de Gérard Depardieu (ses enfants Julie, Roxane et Jean, sa nièce Delphine et son ex-femme Élisabeth) avait dénoncé des « plans de coupe […] nécessairement suspects puisqu’on peut les monter comme on le veut ».

L’actrice française Carole Bouquet, ancienne compagne de Gérard Depardieu, a pour sa part dit avoir « peur pour lui » jeudi soir à la télévision.

« Ce tribunal médiatique continue, ça fait des mois que ça dure et c’est en train de tuer un homme. Je ne peux pas le supporter. Je n’ai aucune tendresse possible pour quelqu’un qui se révélerait être un monstre, mais ce n’est pas le cas de Gérard », a-t-elle poursuivi.