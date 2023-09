Des membres de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA) et de la Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) organisent un rassemblement conjoint devant les sièges sociaux canadiens d’Amazon et d’Apple à Toronto.

(Toronto) Les cinéastes canadiens espèrent attirer une partie de l’attention lors du Festival international du film de Toronto (TIFF), assombri par les grèves des acteurs et scénaristes hollywoodiens.

Noel Ransome La Presse Canadienne

La scénariste-réalisatrice montréalaise Chloé Robichaud dit ressentir plus d’intérêt et d’attention pour son long métrage francophone, Les jours heureux, que pour les films qu’elle a présentés aux précédents TIFF.

Elle pense que cela est dû au fait que moins de célébrités hollywoodiennes sont en ville pour promouvoir leurs prochains films.

Par ailleurs, la vedette du cinéma et de la télévision Patricia Arquette s’est jointe à des dizaines d’acteurs et scénaristes qui se sont rassemblés samedi devant les sièges sociaux canadiens d’Amazon et d’Apple pour soutenir les manifestations syndicales en cours.

Des membres de syndicats d’artistes canadiens et américains se sont rassemblés à quelques pâtés de maisons des lieux prestigieux accueillant le TIFF pour réclamer des protections d’emploi et une meilleure rémunération.

Mme Arquette, qui est au TIFF avec son premier film, Gonzo Girl, et qui devait recevoir dimanche un Tribute Award du festival, a passé environ 10 minutes à parler à la foule de ses préoccupations, notamment de l’utilisation de l’intelligence artificielle.

PHOTO MARK BLINCH, REUTERS Patricia Arquette

« Si nous laissons notre industrie, notre forme d’art, passer entre les mains de l’intelligence artificielle, nous n’aurons que des films des géants, des mégafilms d’entreprise », a déclaré Mme Arquette devant des manifestants qui brandissaient des pancartes proclamant : « Respectez les artistes ».

« Nous aurons des films dérivés qui voleront l’art des vrais artistes et ce n’est pas juste. »

La double grève a stoppé les productions américaines au Canada qui emploient des dizaines de milliers de Canadiens qui travaillent devant et derrière la caméra.

Même si l’attention s’est portée sur les pertes d’emplois en Colombie-Britannique et en Ontario, Mme Robichaud a déclaré que les grèves ont également frappé durement le Québec.

« Il y a généralement beaucoup de tournages américains qui se font à Montréal. J’ai beaucoup d’amis, des techniciens, qui n’ont plus autant d’emplois qu’avant », a-t-elle déclaré.

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS Chloe Robichaud

La communauté ici est également très solidaire de ce qui se passe aux États-Unis. Nous suivons cela de près. Je pense que certains changements doivent également être apportés dans nos syndicats au Québec, donc je pense que cela incite les gens à parler plus fort et à parler davantage de ce qui doit être fait. Chloé Robichaud

Hormis les réalisateurs et les producteurs, les premières du TIFF ont été largement dépourvues de vedettes hollywoodiennes, les règles de grève empêchant les acteurs syndiqués de promouvoir des projets, bien que certaines productions indépendantes aient été autorisées à courtiser la publicité.

Le manque de célébrité sur les tapis rouges n’a pas empêché les cinéphiles de se présenter alors que le festival entrait dans sa troisième journée samedi.

Des impacts dans le monde entier

L’Alliance of Canadian Cinema Television Radio Artists (ACTRA), la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) et la Writers Guild of America (WGA) sont chacune aux prises avec des problèmes contractuels.

Le négociateur en chef de la SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Irlande, a déclaré qu’un soutien mondial est essentiel pour garantir un meilleur traitement des acteurs et des scénaristes. Il a qualifié l’ACTRA de « syndicat frère le plus proche » de la SAG, avec l’AFTRA et le syndicat britannique Equity.

« Ce soutien est essentiel parce qu’il s’agit de sociétés multinationales et qu’elles savent que d’autres artistes du monde entier défendront les mêmes principes que nous ; il n’y a nulle part où fuir pour échapper au traitement injuste de leurs travailleurs », a déclaré M. Crabtree-Ireland, directeur exécutif national de SAG-AFTRA.

« C’est vraiment difficile pour les travailleurs de cette industrie, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, car cela a un impact énorme, mais les travailleurs comprennent que nous nous battons pour quelque chose d’existentiel. »

La WGA a cessé le travail le 2 mai et a été rejointe par la SAG-AFTRA le 14 juillet. Tous cherchent à conclure de nouveaux accords avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Les revendications incluent de meilleurs salaires, des encadrements autour de l’utilisation de l’IA et plus de transparence des services de plateforme de diffusion en continu dans un secteur du divertissement en évolution rapide.

Amazon et Apple TV exploitent tous deux des services de diffusion en continu et font partie des membres de l’AMPTP.

L’ACTRA est aux prises avec un différend avec l’Institute of Canadian Agencies (ICA) depuis que leur entente a expiré il y a plus d’un an. L’ICA représente les agences canadiennes de publicité, de marketing, de médias et de relations publiques.

L’ACTRA cherche à obtenir des salaires, des protections et des avantages plus élevés pour environ 9000 acteurs commerciaux qu’elle représente.

Un membre de Toronto de l’ACTRA, Dewey Stewart, a déclaré qu’il se bat pour des salaires plus élevés et une plus grande reconnaissance des acteurs commerciaux.

La présidente de l’ACTRA, Eleanor Noble, a souligné que le revenu d’un acteur est bien inférieur à ce à quoi beaucoup s’attendraient, en particulier pour la majorité qui n’est pas considérée comme une vedette.

« Le revenu moyen d’un acteur est bien en dessous du seuil de pauvreté, et je parle de ces artistes que l’on voit dans les films, les séries télévisées et dans les publicités qui ne sont pas connus. C’est absolument inacceptable », a dénoncé Mme Noble.

Avec des informations de Brittany Hobson et Cassandra Szklarski.