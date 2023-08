Édouard Baer et Julie Le Breton dans Le chef et la douanière

Le comédien français Édouard Baer, qu’on a vu notamment dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, et Julie Le Breton tiendront les rôles principaux du film Le chef et la douanière, de Manon Briand. Le tournage du long métrage débute dans les prochains jours à Montréal et en Montérégie.