Netflix a dévoilé ce mardi la bande-annonce du film The Killer, nouveau long métrage du réalisateur David Fincher mettant en vedette Michael Fassbender.

Le film raconte l’histoire d’un tueur à gages qui lutte contre son employeur et contre lui-même à la suite d’un contrat qui tourne mal. L’affaire, qui prendra rapidement des allures de chasse à l’homme autour du monde, reprend les grandes lignes du roman graphique écrit et illustré par le duo français Alexis Nolent et Luc Jacamon. C’est au scénariste Andrew Kevin Walker à qui on a confié la tâche d’adapter le récit original.

Dans le rôle de l’assassin froid et calculateur, mais de plus en plus tiraillé par ses propres démons, Michael Fassbender est appuyé par une distribution comprenant Arliss Howard, Charles Parnell, Kerry O’Malley, Sala Baker, Sophie Charlotte et Tilda Swinton.

Le film, qui sera présenté en première mondiale au 80e Festival international de Venise le 3 septembre, sera lancé dans quelques salles de cinéma le 27 octobre avant d’être disponible sur Netflix le 10 novembre.