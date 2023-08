Quitter la nuit ouvrira le 38e Festival international du film francophone de Namur le mois prochain. Réalisée par Delphine Girard, cette coproduction belgo-québécoise met notamment en vedette Anne Dorval.

Le drame raconte l’histoire d’une femme en danger qui appelle la police, et l’enquête qui s’ensuit pour tenter de confirmer la culpabilité de l’homme arrêté. Les comédiens européens Selma Alaoui, Veerle Baetens et Guillaume Dhesme complètent la distribution.

Quitter la nuit sera présenté en première mondiale dans quelques semaines à Venice Days, une section parallèle du prestigieux Festival du film de Venise. Le long métrage sera ensuite projeté à Namur, en Belgique, le 29 septembre. L’équipe est attendue sur place.

Née au Québec, la cinéaste Delphine Girard a déménagé en Belgique quelques années plus tard. On lui doit le court métrage Une sœur, finaliste aux Oscars en 2020 et primé dans plusieurs festivals. Quitter la nuit est produit par Versus Production (Belgique), Colonelle Films (Canada), Haut et Court (France) et The Reunion (Belgique).