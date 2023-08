Récemment acquitté des accusations d’agressions sexuelles qui pesaient contre lui, l’acteur Kevin Spacey tient un rôle dans un film qui sera à l’affiche à Noël, selon le magazine Variety.

Le film, un thriller nommé Control, est réalisé par le Britannique Gene Fallaize (Superman Requiem). Ce dernier a offert le rôle à Spacey à l’automne 2022, après qu’il ait été gagné une poursuite civile intentée contre lui pour une affaire d’agression sexuelle.

Kevin Spacey, 64 ans, n’apparaît pas dans le film, mais il prête sa voix, comme Kiefer Sutherland l’a fait en 2002 dans le film Phone Booth.

Rappelons que Kevin Spacey [Seven, American Beauty, House of Cards] a été reconnu non coupable d’agressions sexuelles, fin juillet, au terme d’un procès fort médiatisé, à Londres. Quatre hommes l’accusaient d’agressions sexuelles qui seraient survenues entre 2001 et 2013. Spacey affirmait qu’il s’agissait de relations consenties, dans certains cas, et de faits inventés, dans d’autres cas.