Le film Bungalow, de Lawrence Côté-Collins, s’est taillé une place en compétition officielle du Festival du film francophone d’Angoulême, tandis que Testament, de Denys Arcand, y sera présenté dans le volet Avant-premières.

Jeudi, l’équipe du Festival du film francophone d’Angoulême a annoncé les films supplémentaires qui seront intégrés à la programmation de sa 16e édition, du 22 au 27 août prochain en Charente, dans le sud-ouest de la France. Bungalow est ainsi sélectionné en compétition officielle longs métrages, aux côtés du Plongeur, de Francis Leclerc, dont la sélection avait été annoncée le 7 juillet. La liste comprend aussi huit films français et un film belge.

Deuxième long métrage de Lawrence Côté-Collins, coécrit par Alexandre Auger, Bungalow raconte l’histoire d’un couple qui entreprend des rénovations d’une maison de banlieue. Le film – une satire de la société de consommation – met en vedette Sonia Cordeau et Guillaume Cyr.

Testament, pour sa part, sera présenté dans le volet Avant-premières du Festival, qui fait déjà place au film Simple comme Sylvain, de Monia Chokri. Ce sera une première internationale pour le nouveau long métrage de Denys Arcand, qui sortira dans les cinémas québécois le 5 octobre.

Les deux délégués généraux du Festival du film francophone d’Angoulême, Marie-France Brière et Dominique Besnehard, ont décrit Testament comme « une vraie radioscopie de notre monde actuel avec ses dérives, son incommunicabilité et son cynisme traités par l’humour et l’immense talent de Denys Arcand ». Rémy Girard y incarne le rôle de Jean-Michel, un célibataire de 70 ans ayant perdu ses repères dans une société en pleine évolution identitaire. Le film met en vedette une ribambelle de vedettes québécoises, dont Sophie Lorain, Marie-Mai et Guylaine Tremblay.

Le documentaire L’Osstidquoi ? L’Osstidcho ! fait pour sa part partie des coups de cœur du Festival. Le film d’animation Éviction, d’Alexandre Paquet, a quant à lui été sélectionné dans la compétition officielle courts métrages.

Présidé par l’actrice et productrice Laetitia Casta, le jury 2023 du Festival du film francophone d’Angoulême compte parmi ses membres l’actrice et réalisatrice québécoise Monia Chokri.